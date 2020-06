FLEC reivindica a morte de 13 militares das FAA. Autoridades desmentem

A FLEC/FAC reivindica a morte de 13 militares das Forças Armadas Angolanas em confrontos na província de Cabinda. Governador de Cabinda fala em “pura mentira para aldrabar a comunidade internacional”.

Em “comunicado de guerra” a Frente de Libertação do Estado de Cabinda reivindica a morte de 13 militares das Forças Armadas Angolanas em confrontos na província. Acrescenta que os confrontos aconteceram nas aldeias de Macama-Nzila e Ndongo-Buba, a cerca de 10km da fronteira de Ntandu Nzizi, com a República Democrática do Congo.

Diz a FLEC/FAC que a operação das FAC visava capturar uma alta patente das forças cabindesas, mas acabaram por enfrentar as unidades de forças especiais da FLEC/FAC.

No mesmo documento, as Frente de Libertação do Estado de Cabinda dão conta da morte de dois dos seus homens, bem como da morte de 13 militares da FAA. O comunicado acrescenta, ainda, o registo de 11 feridos do lado das FAA.

Afonso Zao, Tenente-general das FLEC/FAC

No seguimento dos combates as Forças Armadas Cabindesas recuperaram "várias armas de guerra e medicamentos abandonados pelos soldados angolanos”.

O “comunicado de guerra” termina com a FLEC a evidenciar que Cabida “é um território ilegalmente invadido por Angola e onde a população vive debaixo da terrível opressão do Governo angolano”.

Governador de Cabinda fala em “pura mentira”

Contactado pela RFI, Marcos Nhunga, Governador da Província de Cabinda fala em “pura mentira para aldrabar a comunidade internacional”. Nhunga sublinha que “FLEC não constitui uma preocupação” e acrescenta que “se tivessem realmente matado militares que mostrem ou mandem imagens” a provà-lo.

“Não temos a mínima preocupação com a Flec. Estamos preocupados como combater a Covid, que é o inimigo que temos agora. Não tenho, repito, a mínima preocupação com a FLEC, porque a FLEC não tem nenhuma acção evidente a nível da região de Cabinda. Isso é uma pura mentira. Fazem isto para aldrabar a comunidade internacional”.

O Governador da Província de Cabinda demente “totalmente” o comunicado da FLEC, que diz que “não corresponde à verdade. A FLEC diz muita coisa. Se tivessem realmente matado militares, que mostrem ou mandem imagens de militares mortos. É como se diz na gíria “matar a cobra e mostrar o pau””.

Marcos Nhunga, Governador da Província de Cabinda

