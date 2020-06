Futebol: Época 2020/2021 do Girabola arranca a 15 de Agosto com 16 equipas

© Action Images via Reuters - JOHN SIBLEY

A Federação Angolana de Futebol - FAF - anunciou que o Grupo Desportivo Baixa de Cassange de Malanje foi sorteado para integrar o Girabola e ser a 16ª equipa do campeonato angolano versão 2020/2021.

O Grupo Desportivo Baixa de Cassange de Malanje recuperou a vaga deixada pelo 1° de Maio de Benguela, desclassificado antes da anulação da prova, a 30 de abril.

Na luta por este lugar, a equipa de Malanje derrotou no sorteio a equipa do São Salvador do Zaire. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira 11 de Junho na sede da Federação Angolana de Futebol em Luanda.

O Grupo Desportivo Baixa de Cassange de Malanje deixa assim o segundo escalão do futebol angolano para a primeira divisão.

De notar que a época 2020/2021 começa a 15 de Agosto segundo informou a Federação Angolana de Futebol anunciou, isto estando no entanto sujeito “à evolução” da pandemia de covid-19 no país e às “orientações das autoridades sanitárias”.

Sem Campeão em 2019/2020

Em Angola a decisão de encerrar o Girabola 2019/2020 caiu a 30 de Abril, ficando sem Campeão nesta temporada. Recorde-se que na tabela classificativa o Petro de Luanda liderava com 54 pontos, à frente do 1° de Agosto que conta com 51 pontos e um jogo a menos.

De notar que a competição foi interrompida no fim-de-semana em que o Petro de Luanda recebia o 1° de Agosto, a 28 de Março. Um encontro que poderia ter ditado quem seria o Campeão.

Com estes resultados o Petro de Luanda e o 1° de Agosto vão representar Angola na Liga dos Campeões africanos.

