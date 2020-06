Angola

Cuanza Sul: Dois detidos em vigília pela morte de inspector assassinado

Áudio 02:13

Foram detidos no Cuanza Sul dois activistas que participavam numa vigília de solidariedade pela morte de Rodrigues Eduardo. © AFP

Texto por: Cristiana Soares

Foram detidos no Cuanza Sul dois activistas que participavam numa vigília de solidariedade pela morte de Rodrigues Eduardo, antigo inspector das finanças assassinado no município do Cazenga, em Luanda.