Pastores angolanos da IURD pedem expulsão de bispos brasileiros

Igreja Universal do Reino de Deus em Angola

Num movimento sem precedentes, os pastores angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) anunciaram uma cisão com os pastores da liderança brasileira da igreja.

A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola repudiou o que descreveu serem "ataques xenófobos" por alegados antigos pastores da instituição, que esta segunda-feira invadiram dezenas de templos.

Num comunicado divulgado na página do facebook, a IURD sublinha que é oficialmente reconhecida em Angola desde 17 de Julho de 1992 e acusa os antigos pastores de "prática de condutas morais e, em alguns casos criminosas, contrárias aos princípios cristão exigindo de um ministro de culto".

Esta segunda-feira, 22 de Junho, um grupo de pastores tomou a direcção de todos os templos do país, afastando a liderança brasileira com a qual recusam "qualquer tipo de negociação".

Os pastores angolanos não se reverem com a gestão brasileira, que acusam de desviar recursos para o exterior, discriminar funcionários locais e de promover a esterilização de sacerdotes africanos, conta o pastor angolano Silva Matias.

O pastor angolano desmente "as informações avançadas pela liderança brasileira, o senhor Honorilton Gonçalves, que alega que somos ex-pastores. Nós não somos ex-pastores porque a igreja foi tomada a nível nacional, de Cabinda ao Cunene, as 18 províncias foram tomadas porque os pastores já não se revêem na gestão brasileira".

Silva Matias aponta "muitos crimes e irregularidades" cometidos pela liderança brasileira da IRUD em Angola. "Um dos principais crimes é o racismo. Sabemos que (Honorilton Gonçalves) é um homem branco e trata os negros com desdém. Esse racismo vem do bispo Macedo, que numa reunião fechada nos disse que nós, os pretos, temos a nossa aparência porque os nossos ancestrais tinham contactos com macacos. Isto é uma aberração e uma autêntica falta de respeito, vindo de um líder e fundador da igreja", descreveu.

