Angola: Continua a tensão entre angolanos e brasileiros da IURD

Igreja Universal do Reino de Deus, Luanda. 14 de Novembro de 2012. AFP - ESTELLE MAUSSION

Texto por: RFI

Em Angola, continua a tensão em torno da Igreja Universal do Reino de Deus, depois de templos terem sido ocupados por angolanos descontentes com a gestão brasileira e de a polícia ter colocado patrulhas junto aos locais para evitar desacatos. Na quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República angolana anunciou que "está a trabalhar" no processo-crime que envolve pastores angolanos e brasileiros da IURD em Angola.