Angola/Brasil

Angola: Novo processo crime nos desacatos na Igreja Universal do Reino de Deus

Bispo Edir Macedo, à esquerda do presidente brasileiro Jair Bolsonaro a 7 de Setembro de 2019 em Brasília. AFP - EVARISTO SA

Texto por: RFI

O Ministério do Interior de Angola anunciou a abertura de novo processo-crime no caso dos desacatos ocorridos em torno de templos da Igreja Universal do Reino de Deus. O Procurador Geral da República já tinha anunciado estar em curso um dossier e uma investigação no SIC, Serviço de investigação criminal.