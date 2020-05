Brasil/Covid-19

Brasil: epicentro mundial da pandemia de Covid-19 ?

Brasil poderá tornar-se no epicentro mundial da pandemia de Covid-19 REUTERS - UESLEI MARCELINO

Texto por: RFI

Brasil poderia tornar-se no epicentro da pandemia de Covid-19, com mais de 600 mortes por dia e um pico no norte do país, mas também com medidas restrtitvas de circulação reforçadas no Rio de Janeiro e São Paulo.