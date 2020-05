Brasil/Justiça

Brasil: Justiça divulga vídeo que compromote Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil AP - Eraldo Peres

Texto por: RFI

No Brasil um juiz do Supremo Tribunal divulgou um vídeo de uma reunião na qual o Presidente Jair Bolsonaro multiplica os insultos e garante que vai trocar as chefias para poder ter mais informações.