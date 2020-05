Covid-19: Brasil é epicentro da pandemia na América latina

O Brasil registou nesta quinta-feira novo recorde de casos da Covid-19, mais de 26 000 em 24 horas, com 1156 mortes. O pais é considerado o epicentro da epidemia na América Latina e o pico de infecções ainda não foi atingido segundo especialistas. Mas preocupados com economia, parada há mais de dois meses, os governadores e autarcas prevêem uma flexibilização progressiva a partir da próxima segunda-feira.

Publicidade Continuar a ler

Com quase 27 000 vítimas fatais da Covid-19, o Brasil deve superar nas próximas horas os países europeus com mais mortes causadas pela doença.

A segunda onda da crise, económica, já atinge milhões de Brasileiros. O pais perdeu 4,9 milhões de postos de trabalho nos três últimos meses.

O Estado de São Paulo, motor do crescimento económico nacional, tinha previsto uma retoma das actividades a partir da proxima segunda-feira, mas as medidas só poderão ser aligeiradas nas regiões com menor incidência de Covid-19, como explicou Susan Ellen, secretaria de desenvolvimento económico de Sao Paulo.

"A boa noticia que nos deu o conforto para iniciar esse processo de flexibilização foi que a taxa de transmissão em algumas regiões e principalmente aqui no contexto da capital, começou a reduzir". O Produto Interno Bruto do Brasil já caiu 1,5 % no primeiro trimestre do ano, reflectindo só os primeiros impactos da pandemia. Nas principais cidades do pais, medidas de isolamento social estão em vigor há mais de sete semanas. O ministro da economia Paulo Guedes alertou do risco que a recessão se torne numa depressão económica. Pierre Le Duff, correspondente no Rio de Janeiro, acompanha o caso.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro