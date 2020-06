Brasil/Covid-19

Brasil/Covid-19: mais de 590.000 contaminações e 32.688 mortes

Áudio 01:07

Cemitério de Manaus, caixões de mortos da Covid-19 aguardam espaço para serem enterrados. MICHAEL DANTAS / AFP

Texto por: RFI

O Brasil conta com mais de 590.000 pessoas infectadas desde o início da pandemia, e 32.688 óbitos e em vários estados do país, a corrupção no sector da saúde tornou ainda mais letal a epidemia.