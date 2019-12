Cabo Verde: dirigente da RTC tece alerta sobre falta de investimento

A presidente de Conselho de Administração da Rádio Televisão Cabo-Verdiana alerta que o serviço público de rádio e televisão em Cabo Verde está em causa, por falta de investimentos na empresa pública.

O alerta da presidente do Conselho de Administração da Rádio Televisão Cabo-Verdiana Sara Pires, foi feito em entrevista à rádio pública, numa reacção ao recente anúncio do ministro da cultura, Abraão Vicente, de que o Plano Estratégico da RTC orçado em 4 milhões de Euros aprovado em Conselho de Ministros em Fevereiro passado não vai ser implementado por falta de verbas. Ao anunciar esta orientação governamental, o titular do pelouro da cultura considerou todavia que o plano de reestruturação da RTC "não morreu".

Já para Sara Pires "a ausência desses investimentos não só dentro do plano estratégico como fora do plano estratégico pode pôr em causa a prestação de serviço público da Rádio Televisão." Na óptica da dirigente deste órgão de comunicação social, "esta ausência de investimento tem causado vários constrangimentos", Sara Pires referindo ainda que "a RTC com os recursos que gere internamente não consegue fazer esses investimentos".

No mesmo sentido, na última edição do semanário Expresso das Ilhas, o presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, Carlos Santos mostrou-se também preocupado com a falta de investimento na RTC “que tem obrigações ao nível do serviço público” e disse que a ausência de investimentos na Rádio Televisão cabo-verdiana “pode ter impacto negativo na própria prestação do serviço público”.

Mais pormenores com Odair Santos.