Cabo Verde

Cabo Verde: Maioria chumba aumento salarial

Parlamento, cidade da Praia RFI/NeidyRibeiro

Texto por: RFI

Em Cabo Verde, o parlamento, com maioria do MpD, chumbou a proposta de aumento salarial da UCID de 3% a partir de 1 de janeiro de 2020. Os deputados do MpD argumentam não haver espaço orçamental, apesar de, na quinta-feira, o ministro das Finanças ter garantido que em 2021 o salário mínimo aumentaria de 13 para 15 mil escudos mensais.