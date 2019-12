Cabo Verde: Maio 1ª ilha digital da CPLP com acesso gratuito à Internet

A Ilha do Maio e os seus quase 7 mil residentes têm desde sexta-feira passada acesso gratuito à Internet de banda larga, tornando-se na primeira ilha digital gratuita no espaço da CPLP.

A Ilha do Maio com 6.812 pessoas residentes - segundo dados do INE de 2018 - é a primeira ilha digital da CPLP com acesso gratuito a Internet em todas as localidades, através do projecto Aldeias Sustentáveis para o Desenvolvimento.

Um projeto de cariz social que visa dotar a ilha do Maio de melhores soluções tecnológicas, que permitam a inclusão digital, sobretudo nas zonas com maiores problemas de acesso à Internet nas praças digitais.

O presidente da Câmara Municipal do Maio, Miguel Rosa refere os impactos positivos que o acesso gratuito à Internet em todas as localidades vai trazer à população da ilha.

"Vai ter um impacto de sobremaneira no desenvolvimento da Ilha do Maio, no combate à exclusão digital, no reforço das identidades locais e sociais, também no reforço das redes das sociabilidades, da conectividade e portanto dos maienses com o país e com o mundo".

O acesso gratuito à Internet de Banda Larga na ilha do Maio está disponível desde sexta-feira (13/12) e enquadra-se no “Projecto Aldeias Sustentáveis para o Desenvolvimento” financiado pela União Europeia.

É resultado de uma iniciativa conjunta entre a Associação de Reguladores de Comunicação e Telecomunicações da CPLP, da Associação Fraunhofer-Portugal, das operadores nacionais de telecomunicações, do Governo de Cabo Verde, da Agência de Regulação Multisectorial da Economia e da Câmara Municipal do Maio.