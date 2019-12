Cabo Verde entra em 2020 com lotação esgotada

Em Cabo Verde, a maioria dos hotéis estão ocupados esta noite de réveillon com espectáculos musicais de vários artistas e fogo-de-artifício a marcar a passagem de ano.

A maioria dos hotéis, em Cabo Verde está com uma taxa de ocupação a 100 % e prepara noite de réveillon especial com vista a proporcionar aos clientes uma passagem de ano diferente e “inesquecível”.

Franceses, ingleses, alemães, portugueses e holandeses estão entre as nacionalidades que mais procuram o arquipélago para a passagem do ano 2019-2020.

O Sal, a ilha mais turística do país, conta com mais de 13 mil visitantes que lotam os estabelecimentos hoteleiros.

Em São Vicente, onde o réveillon é mais festejado, os hotéis do centro da cidade do Mindelo estão esgotados até 02 de Janeiro.

Para dar as boas vindas ao ano 2020, a câmara municipal de São Vicente promete 20 minutos de fogo-de-artifício na Avenida Marginal que vai ser reforçado por um navio cruzeiro ancorado no Porto Grande com 516 tripulantes e 934 passageiros. Por volta da meia-noite e meia arranca o réveillon na emblemática Rua de Lisboa com as atuações do português Richie Campbell; do angolano Deejay Telio e dos cabo-verdianos Loony Johnson, Dudu Araújo, Constantino Cardoso, Mindela Soares, Jorge Sousa, Boy G Mendes e Edson Oliveira.

Em Santo Antão a virada do ano faz-se ao som da Banda Boas Festas, Djon de Brava, Djony Ferreira, Ailine e Carmem que vão actuar no largo do porto, no Porto Novo.

Na cidade da Praia, a noite fica a cargo dos Bulimundo, Herdeiros di Kode di Dona USA, Mito Bosson, Tony Fica, etc.

Com a colaboração de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde.