Cabo Verde: Jorge Carlos Fonseca exortou Governo a debelar causas da insegurança

Na sua mensagem de Ano novo o presidente Jorge Carlos Fonseca exortou a debelar as causas da insegurança e criminalidade, sobretudo na Cidade da Praia, e saudou a elevação da morna a Património Imaterial da Humanidade.

Na sua tradicional mensagem de Ano Novo, transmitida pela rádio e pela televisão públicas, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, defendeu que Cabo Verde deve continuar a criar as condições para debelar a insegurança e exortou o Governo a combater as causas da insegurança na perspectiva preventiva, um fenómeno que afecta especialmente a capital do país.

Jorge Carlos Fonseca disse que Cabo Verde ainda enfrenta problemas a nível do desemprego e das desigualdades sociais e regionais, que no entendimento do chefe de Estado devem ser atenuados, através da adoção e execução de políticas adequadas e criativas.

Ainda na sua mensagem de Ano Novo, o Presidente da República, afirmou que o desafio dos desafios de Cabo Verde é a criação de uma realidade que faça o arquipélago cada vez menos dependente das chuvas, numa referência às dificuldades enfrentadas no país, por causa do terceiro ano consecutivo de seca.

Jorge Carlos Fonseca desejou que este ano que está a começar seja de muita prosperidade, muita saúde e de muita concórdia para todos os cabo-verdianos, no país e na Diáspora.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Odair Santos.