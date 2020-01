Bruma seca afecta centenas de passageiros em Cabo Verde

Centenas de passageiros estão a ser afectados com atrasos e cancelamentos de vários voos devido à bruma seca, a tempestade de poeira. Os voos internacionais para as ilhas de São Vicente e da Boa Vista são os mais afectados.

A tempestade de poeira do Saara é muito comum no mês de Dezembro em Cabo Verde, mas neste mês de Janeiro está a afectar com muita intensidade o arquipélago.

Os voos internacionais para as ilhas de São Vicente e da Boa Vista são os mais afectados.

Quatro voos provenientes de Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Alemanha, que tinham como destino a ilha da Boa Vista, foram desviados neste sábado para a ilha do Sal.

Em São Vicente estão retidos mais de 400 passageiros da TAP que deveriam viajar entre quinta-feira e este sábado para Lisboa.

Nos aeroportos, alguns passageiros queixam-se da falta de informações, como constatou Odair Santos, o nosso correspondente.

De acordo com os serviços de meteorologia, a bruma seca poderá piorar ao longo da tarde deste sábado, mas a situação poderá ter melhorias na madrugada de sábado para domingo.