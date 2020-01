Corrida da Liberdade vai integrar circuito mundial

Corrida da Liberdade em Cabo Verde vai integrar em 2021 o circuito mundial de provas de atletismo de meias maratonas.

A Corrida da Liberdade vai integrar em 2021 o circuito mundial de provas de atletismo de meias maratonas, anunciou o vereador do Desporto da Câmara Municipal da Praia, José Eduardo dos Santos, durante a apresentação da 12.ª edição da corrida a ser disputada no próximo dia 13 de Janeiro.

O padrinho da Corrida da Liberdade, este ano, é o antigo jogador de futebol e capitão do Sport Lisboa e Benfica, Luisão, que vai estar no país a partir do dia 12, num vasto programa de incentivo ao desporto.

A Corrida da Liberdade deve contar com 10 mil participantes, sendo 120 jovens das escolas, 200 da meia maratona, 400 para os 10 quilómetros e os restantes para a caminhada.

Contando pela terceira vez com a distância de 21,0975 quilómetros e com o sistema de cronometragem com ‘chip’ [dispositivo que atesta as passagens de cada atleta], permitindo consolidar o percurso, segundo a organização.

A prova criada em 2009 denominada - Corrida da Liberdade - assinala o 13 de Janeiro, feriado nacional da Liberdade e da Democracia, data da realização das primeiras eleições multipartidárias no país, após 16 anos de regime de partido único, como nos explica o nosso correspondente em Cabo Verde, Odair Santos.