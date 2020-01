Cabo Verde

Morte de estudante em Bragança gera indignação

Estudante cabo-verdiano, Luís Giovani dos Santos Rodrigues facebook

Texto por: RFI

A morte do estudante cabo-verdiano, Giovani Rodrigues, em Bragança está gerar uma onda de reações e de indignação no arquipélago e na diáspora cabo-verdiana no Mundo com várias vozes a pedirem justiça.