Cabo Verde marchou em memória de Giovani Rodrigues

O dia foi de homenagem a Giovani Rodrigues em várias cidades de Cabo Verde, mas também na diáspora, como em Paris, Lisboa, Londres e Luxemburgo. Na ilha do Fogo, a cidade dos Mosteiros, de onde o jovem era originário, foi a primeira a realizar a marcha e uma missa na igreja local.

A cidade dos Mosteiros, de onde Giovani Rodrigues era originário, foi a primeira a realizar uma marcha para mostrar a indignação pelo caso do espancamento e morte do estudante cabo-verdiano em Portugal. Seguiu-se uma missa na igreja local em memória do jovem.

Noutras cidades de Cabo Verde, ao longo desde sábado, foram realizadas marchas silenciosas e vigílias de homenagem.

Na Cidade da Praia, na ilha de Santiago, a polícia tentou impedir a progressão de manifestantes que se concentravam à porta da residência da embaixadora de Portugal.

A partir de Bragança, onde se encontra a tratar da transladação do corpo do filho para a ilha do Fogo, o pai de Giovani Rodrigues, Joaquim Rodrigues, disse à Rádio de Cabo Verde que o aconteceu com o filho foi “um acto de terror” que “não pode acontecer com mais ninguém”, pelo que “tem de ser feita justiça”.

Segundo famíliares, o corpo de Giovani Rodrigues deve chegar na noite deste sábado à Cidade da Praia onde deve permanecer até a próxima terça-feira. Depois, vai para a cidade dos Mosteiros, onde devem acontecer as cerimónias funebres no próximo sábado, 18 de Janeiro.

Luís Giovani dos Santos Rodrigues morreu a 31 de dezembro do ano passado no hospital, após ter sofrido uma agressão perto de uma discoteca em Bragança onde estivera com amigos.

