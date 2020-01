Homenagem em Paris a jovem cabo-verdiano morto

Algumas centenas de pessoas, essencialmente cabo-verdianos, juntaram-se esta sábado à frente da embaixada de Portugal, em Paris, para exigirem celeridade à justiça portuguesa, depois da morte de um jovem cabo-verdiano na cidade portuguesa de Bragança.

Justiça: entoou e exigiu a comunidade cabo-verdiana em frente à embaixada de Portugal em França relativamente ao caso de Luís Giovani, jovem morto em Bragança a 31 de dezembro.

Bem cedo, ainda antes da hora marcada (15h em Paris) foram chegando manifestantes, alguns em família, com crianças, que acabaram por tornar a vigília ruidosa.

As centenas de pessoas,com balões e rosas brancas são, para a organizadora, Edna Rosa Semedo "uma união para que não volte a acontecer de novo" o que diz ser uma "justiça que, às vezes, não é igual".

Por isso, insiste Isabel Tavares, cabo-verdiana presente na vigília, para que a justiça "seja feita de uma maneira mais rápida" as autoridades terão que procurar "identificar todos os que estavam presentes no momento da agressão, todos os que fizeram parte da agressão" e que, assim, "sejam identificados".

Isabel Borges Voltine, outras das organizadoras, que critica o facto de o jovem ter estado "10 dias a sofrer e não se ter falado do caso", lembra que não estão a falar de racismo, mas "de respeito pela vida humana".

O protesto, que durou pelo menos duas horas,e que incluiu uma encenação simbólica da morte de Luís Giovani através de expressão dramática, contou ainda com discursos espontâneos e intervenções emocionadas em solidariedade com a família e amigos do jovem cabo-verdiano.

Giovani morreu a 31 de dezembro do ano passado no hospital, após ter sofrido uma agressão perto de uma discoteca em Bragança onde tinha estado com amigos. Tal como em Paris, também este sábado, em várias cidades portuguesas se realizaram marchas de homenagem ao jovem estudante.