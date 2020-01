Cabo Verde

Corpo de Giovani Rodrigues chegou à ilha do Fogo para ser enterrado no sábado

Marcha em memória de Giovani Rodrigues. Cidade de Mosteiros, Ilha do Fogo, Cabo Verde. 11 de Janeiro de 2020. Câmara Municipal de Mosteiros

Texto por: RFI

O corpo de Giovani Rodrigues já está em Cabo Verde, o estudante de 21 anos falecido na cidade portuguesa do Porto no final do mês passado após ter sido espancado em Bragança. Os restos mortais do jovem chegaram à sua ilha natal do Fogo. O funeral do jovem caboverdiano está agendado para o próximo sábado.