Cabo Verde: pai de Giovani Rodrigues critica actuação da polícia portuguesa

O pai de Giovani Rodrigues, jovem estudante Cabo-verdiano de 21 anos morto em Portugal, chegou ontem a Cabo Verde indignado com a actuação da polícia portuguesa na investigação da morte do filho, ocorrida a 31 de Dezembro no Porto, dez dias depois de ter sido agredido por cerca de 15 homens à saída de uma discoteca em Bragança.

No regresso à ilha do Fogo, após cuidar em Portugal da transladação do corpo do filho a Cabo Verde, Joaquim Rodrigues não deu entrevista gravada à imprensa nacional, mas horas antes à televisão portuguesa SIC, no aeroporto em terras lusas, afirmou que estava "indignado" com a actuação da polícia portuguesa, no que diz respeito à forma como a PSP lidou inicialmente com o caso de Giovani Rodrigues.

Na mesma entrevista à televisão portuguesa SIC, o pai do estudante Cabo-verdiano morto em Portugal contou que os amigos que estavam com o filho, quando se deu a agressão, tentaram apresentar queixa logo no dia seguinte ao ocorrido, mas foram informados pela polícia de que isso teria que ser feito pelo próprio Giovani. Seis dias depois de ter chegado a Portugal, o pai de Giovani Rodrigues conseguiu apresentar queixa, mas somente após insistir, como contou Joaquim Rodrigues.

Nas declarações prestadas à SIC, o pai do estudante Cabo-verdiano morto em Portugal, disse ainda acreditar que se a queixa tivesse sido aceite no dia seguinte ao ocorrido, o rumo das investigações teria sido diferente. Mais pormenores com Odair Santos.

Odair Santos, correspondente da RFI em Cabo Verde

Por sua vez, ao ser questionado sobre a morte do jovem estudante cabo-verdiano, o embaixador do arquipélago em Lisboa, Eurico Correia Monteiro, refere confiar no empenho das autoridades lusas para encontrar os culpados.

Eurico Correia Monteiro, Embaixador de Cabo Verde em Lisboa, em declarações recolhidas pela agência Lusa

O funeral de Giovani Rodrigues está agendado para o próximo sábado na cidade dos Mosteiros, ilha do Fogo.