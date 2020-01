CABO VERDE/ANDEBOL

Cabo Verde entra na história do andebol africano

Plantel da selecção cabo-verdiana de andebol. Facebook da Federação cabo-verdiana de futebol

Texto por: Miguel Martins

Cabo Verde joga nesta quarta-feira com Marrocos em partida do Campeonato africano de andebol da Tunísia à procura do melhor lugar entre as oito primeiras selecções do continente, nesta estreia absoluta do arquipélago que consegue, assim, chegar a esta segunda fase de grupos e pode, mesmo, sonhar com um lugar do Mundial da modalidade do Egipto do próximo ano.