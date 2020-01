Cabo Verde

Cabo Verde esteve cerca de 24 horas sem Internet

Ilha de São Vicente, Cabo Verde. DANIEL SLIM / AFP

Texto por: Odair Santos

Cabo Verde voltou a ter acesso à internet, após cerca de 24 horas de uma instabilidade provocada por falhas no fornecedor internacional do serviço. O corte provocou atrasos nos voos, constrangimentos nos bancos, nos serviços do Estado e nos utentes.