Cabo Verde já está a tomar medidas para fazer face ao coronavírus

Cabo Verde está atento e pronto para evitar a entrada do coronavírus que já causou a morte de dezenas de pessoas na Cidade de Wuhan na China.

A garantia, que Cabo Verde está pronto para evitar a entrada do vírus, é do Diretor Nacional da Saúde, Artur Correia, que afirma estar em fase de preparação com o reforço das medidas internas, sensibilização e alerta aos profissionais de saúde.

Artur Correia, Director Nacional da Saúde

E na Cidade de Wuhan, na China, estão 16 estudantes cabo-verdianos espalhados pelas diversas unidades. De acordo com a imprensa cabo-verdiana estão a seguir atentamente as instruções das autoridades chinesas naquela cidade.

A embaixada de Cabo Verde na China está a acompanhar o surto do coronavírus com que este país, com mais de 350 estudantes cabo-verdiano, se depara e que tem colocado este país asiático em situação de alerta mundial.

