Cabo Verde: Ministro do Turismo quer produto turístico com mais qualidade

O novo ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, considera que é chegado o momento de Cabo Verde oferecer um produto turístico com mais qualidade.

O governante, Carlos Santos, afirma que o turista quando vem ao arquipélago tem que desfrutar da cultura do país, por isso, é na cultura de Cabo Verde que se deve apostar para atrair mais turistas, para além do sol e praia ao longo do ano que já apresentado como produto turístico.

“Permitir que o turista venha e consiga desfrutar não só da praia, mas também daquilo que é a nossa cultura. O ADN de Cabo Verde. E se fizermos isso, estaremos a dar um passo para a fidelização da clientela, ou seja, levar com que o turista possa voltar aqui. Aquilo que é nosso, é só nosso, não se encontra em mais nenhum arquipélago do Índico ou do Pacífico”, afirmou Carlos Santos.

Também o Ministro do Turismo e Transportes disse que está focado em estabelecer uma coordenação entre os diferentes actores que intervêm no hub aéreo na ilha do Sal para que os transportes internos funcionem com qualidade, como já acontece com o internacional.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Odair Santos

