Cabo Verde

Greve no Instituto de Meteorologia de Cabo Verde bloqueada pelo governo

Captura de ecrã do Instituto de Meteorologia de Cabo Verde que crise laboral DR/InstitutoMeteorrologiaCabo Verde

Texto por: RFI

Greve de dois dias a partir de hoje no Instituto de meteorologia de Cabo Verde mas sem efeitos práticos na medida em que introduziu o mecanismo de requisição civil. Os sindicatos do sector exigem uma posição imediata do subsídio de produtividade e o descongelamento das carreiras.