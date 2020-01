Cabo Verde mantém estudantes na China

Cabo Verde decidiu manter os estudantes na China. A decisão foi avançada pelo responsável da diplomacia, Luís Filipe Tavares, que diz confiar no trabalho que está a ser feito pelas autoridades chinesas que estão a braços com o coronavírus.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde afastou a retirada dos estudantes na China por causa da epidemia do coronavírus. Filipe Tavares confia no trabalho que está a ser feito pelas autoridades em colaboração com a OMS e pede aos estudantes que acatem as directrizes das autoridades sanitárias.

“Cabo Verde reconhece a «prontidão e assertividade» das medidas tomadas pelas autoridades chinesas em coordenação com a Organização Mundial da Saúde e reitera o apelo que vem fazendo aos estudantes cabo-verdianos que continuem a cumprir escrupulosamente as orientações das autoridades”, Luís Filipe Tavares em declarações à agência de notícias Lusa.

Cerca de 350 estudantes cabo-verdianos estudam actualemnte em território, dos quais 13 neste momento em Wuhan - onde surgiu a doença. O responsável da diplomacia cabo-verdiana garantiu que estão todos bem de saúde.

De acordo com o balanço mais recente das autoridades chinesas, o novo coronavírus já fez 132 mortos e contaminou perto de 6.000 pessoas.



