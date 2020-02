Coronavírus: autoridades cabo-verdianas alvo de críticas

A actuação das autoridades sanitárias cabo-verdianas estão a ser alvo de críticas. Vinte pessoas provenientes da China, epicentro da epidemia do novo coronavírus, entram em Cabo Verde nos últimos dias.

Nenhuma foi colocada em quarentena obrigatória, até porque a Constituição de Cabo Verde não permite internamentos compulsivos.

E de acordo com as autoridades sanitárias os cidadãos cabo-verdianos e chineses que chegaram da China estão, em casa, sob vigilância de técnicos de saúde.

Uma situação que tem suscitado algum receio na população e o antigo ministro da saúde, Dário Dantas dos Reis, disse hoje em entrevista à rádio de Cabo Verde, que se as autoridades sanitárias deveriam fazer uma outra abordagem às pessoas que chegam da China.

Esta quarta-feira, o director nacional da Saúde, Artur Correia disse que que neste momento o país encontra-se “minimamente preparado para combater a propagação” do coronavírus, mas que arquipélago não tem capacidade para fazer diagnóstico do surto.

De acordo com o director nacional da Saúde estão criadas as condições para que as amostras sejam encaminhadas para o Instituto Pasteur, de Dakar, e o Instituto Ricardo Jorge, em Portugal, caso houver algum caso suspeito de coronavírus. Mais informações em Cabo Verde com Odair Santos.

Correspondente em Cabo Verde, Odair Santos

