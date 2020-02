Saúde/Cabo Verde

Cabo Verde implementa medidas contra Coronavírus

O presidente da UCID, António Monteiro. RFI /Odair Santos

Texto por: RFI

O líder da UCID, terceira força partidária no parlamento cabo-verdiano propõe ao governo a utilização de apartamentos do complexo “Casa para Todos”, como espaços de quarentena, no âmbito da prevenção do coronavírus.