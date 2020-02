Cabo Verde

ONU disponibiliza 15 milhões de dólares a Cabo Verde para programa anual

Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde. JOHN WESSELS / AFP

Texto por: RFI

As Nações Unidas vão disponibilizar 15 milhões de Dólares a Cabo Verde para a execução do Plano de Trabalho Conjunto durante este ano. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela coordenadora residente do Escritório Comum das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Graça, em declarações à imprensa, à margem de um workshop com os parceiros nacionais, sublinhando que as prioridades são as áreas sociais.