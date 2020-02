Carnaval S. Vicente é principal festa de Rei Momo em Cabo Verde

Desfile do Carnaval dos professores de São Vicente com materiais reciclados.22 de Fevereiro de 2020

Carnaval em Cabo Verde é comemorado com maior entusiasmo em Mindelo, capital da Ilha de São Vicente, que desde a passada quarta-feira e até a quarta-feira de cinzas tem todos os hotéis com lotação esgotada, por causa da festa do Rei Momo.

Os desfiles de Carnaval em São Vicente arrancaram na sexta-feira com jardins de infância e escolas.

Ao longo do Domingo quatorze grupos de animação percorreram o principal circuito do Carnaval, na cidade do Mindelo, com destaque para o grupo dos Mandingas, considerado um fenómeno no Carnaval.

O citado grupo carnavalesco nasceu em São Vicente, mas actualmente está activo nas outras ilhas do arquipélado.

Os desfiles decorrerão até terça-feira dia 25, e cinco grupos oficiais participam no concurso e prometem levar as ruas cerca de sete mil foliões.

Antes, na segunda-feira à noite, tem lugar o tradicional desfile da Escola de Samba Tropical.

A Câmara Municipal de São Vicente, principal parceira dos grupos carnavalescos, tem investido na asfaltagem das ruas do circuito oficial do Carnaval, nas bancadas, na aparelhagem sonora,bem como no financiamento de todos os grupos.

O autarca, Augusto Neves, afirma que, quer que o Carnaval do Mindelo venha a estar entre os maiores do Mundo.

Depois de São Vicente, a ilha de São Nicolau tem um Carnaval emblemático, onde esta madrugada três grupos animaram as ruas de Ribeira Brava.Os mesmos grupos regressaram à rua no Domingo e voltarão a actuar na terça-feira de Carnaval.

