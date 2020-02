Economia/Cabo Verde

Cabo Verde aprova por unanimidade fecho de bancos com autorização restrita

Assembleia Nacional de Cabo Verde. DRI/Parlamento de Cabo Verde

Texto por: Odair Santos

A deputada Lucia Passos do MpD, partido no poder, acusou o PAICV de nao ter feito o suficente e de ter licenciado os 4 bancos, com autorizaçao restrita existentes no país.O Parlamento cabo verdiano aprovou por unanmidade o encerramento de bancos com autorização restrita.