Tribunal da Comarca da Praia condena a pesadas penas 11 russos envolvidos no tráfico de cocaína

Em Cabo Verde, a justiça condenou ontem a penas de 12 e 10 anos de prisão os 11 tripulantes russos de um cargueiro de bandeira do Panamá, na sequência da maior apreensão de cocaína em Cabo Verde, em 2019. A juíza afirmou que os 11 arguídos em julgamento agiram em conjunto e de livre vontade, atuando como “correios de droga”, mas as penas foram graduadas face às funções de cada um no navio.

O Tribunal da Comarca da Praia condenou com penas 12 e 10 anos de prisão os 11 tripulantes russos do cargueiro ESER, de bandeira do Panamá, apreendido no Porto da Praia com cerca de 10 toneladas de cocaína, em Janeiro do ano passado.

Para a juíza, Presidente do colectivo de juízes, os arguídos agiram em conjunto por livre vontade, pelo que sabiam o que estavam a transportar, agindo como “correios de drogas”, mas as penas foram graduadas face às funções de cada um no navio.

O comandante foi condenado a 12 anos de prisão efectiva pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado, em coautoria material. Os restantes 10 tripulantes foram condenados a 10 anos de prisão efectiva.

Em relação a um outro tripulante russo, que também foi detido em Janeiro de 2019, o processo foi extinto, porque o mesmo morreu no decorrer do processo. O navio ESER que deu nome à operação ficou a favor do Estado.

Os 11 Russos serão expulsos do País assim que terminarem de cumprir as respetivas penas, e ficam proibidos de entrar em Cabo Verde no período de quatro anos.

A defesa dos russos, o advogado Martinho Landim afirmou que todos os factos não ficaram provados em tribunal, por isso vai recorrer da sentença.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

