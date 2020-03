XII Convenção do MpD com o partido a declarar-se mais forte

Ulisses Correia e Silva, Presidente da Câmara Municipal da Cidade da Praia Carina Branco

Texto por: Odair Santos | Lígia ANJOS

No final da XII Convenção do MpD, Ulisses Correia e Silva, afirmou que o seu partido saiu mais forte e com o compromisso de vencer as próximas eleições.