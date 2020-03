Cabo Verde proíbe voos para Itália até 30 de Abril

Cabo Verde alarga interdição de voos para Itália até 30 de Abril e aperta vigilância nas viagens provenientes de França, Portugal e Espanha.

Devido ao alastrar do surto do novo coronavírus a nível Mundial, o governo de Cabo Verde aconselha o cancelamento até 30 de Junho de todos os eventos que reúnem numero elevados de participantes vindos de países assinalados com coronavírus.

O chefe do governo, Ulisses Correia e Silva durante a apresentação de um plano nacional de contingência para prevenção e controlo do Covid-19 anunciou “vigilância apertada” nas viagens provenientes de França, Portugal e Espanha e o alargamento da interdição dos voos de Itália para Cabo Verde até 30 de Abril.

Na sequência da declaração do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva foram adiados, sem data definida, o Kriol Jazz Festival, o Festival da Gambôa, a gala da Cabo Verde Music Awards e cancelado o encontro da Rede das Cidades Criativas da UNESCO que estava previsto para o mês de Abril, na cidade da Praia.

A Cruz Vermelha de Cabo Verde anunciou que vai colocar à disposição das autoridades os seus cerca de 3.000 voluntários e socorristas, inicialmente em actividades de prevenção do novo coronavírus, mas também no apoio se surgirem casos no arquipélago.

Esta quarta-feira, a agência de notação financeira Fitch considerou que a redução do número de turistas devido ao surto de Covid-19 será um dos principais impactos para Cabo Verde, arriscando uma redução do crescimento económico.

"Uma forte contracção no turismo devido ao impacto do coronavírus vai restringir o crescimento económico e diminuir os lucros em moeda estrangeira para muitas economias", lê-se num relatório sobre o efeito do surto nos países do Médio Oriente e África.

No documento, a Fitch Ratings escreve que entre os países "particularmente expostos a este efeito" estão Cabo Verde, Egipto, Líbano, Marrocos e Ruanda, entre outros.

