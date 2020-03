Cabo Verde: Três casos suspeitos de coronavírus

O director nacional de saúde de Cabo Verde, Artur Correia, deu conta nesta quinta-feira de 3 casos suspeitos de coronavírus, dois deles sendo duas turistas portuguesas no concelho de Praia, e um cidadão cabo-verdiano de São Vicente.

As três pessoas estão a efectuar testes, encontram-se isoladas no hospital Agostinho Neto na Praia e os resultados das análises devem ser rapidamente conhecidos, indicou Artur Correia, director nacional de saúde de Cabo Verde.

Artur Correia, director nacional de saúde de Cabo Verde

As duas turistas portuguesas, provenientes da zona do Porto, têm 32 e 26 anos. Quanto ao cidadão cabo-verdiano tem 49 anos e chegou proveniente de Roma, em Itália. “Entraram no país assintomáticos”, realçou Artur Correia.

Cabo Verde pediu apoio aos parceiros, designadamente à China e União Europeia para o fornecimento de material médico e impediu a atracagem segunda-feira, no Porto Grande, em Mindelo, ilha de São Vicente de um cruzeiro vindo do Brasil com 11 passageiros com sintomas gripais, provenientes de países com casos de coronavírus.

De notar que além da proibição de voos para Itália ter sido prolongada até 30 de Abril e do cancelamento de eventos culturais como o Kriol Jazz Festival, o Atlantic Music Festival, ou o Festival da Gamboa, também foi cancelado o primeiro Open Internacional de xadrez previsto para iniciar a 25 de Abril.

