Governo admite ajustar Orçamento devido ao coronavírus

Governo de Cabo Verde admite ajustar o Orçamento Geral do Estado devido ao coronavírus. Olavo Correia, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças admitiu que a epidemia poderá ter um impacto muito forte na economia do país.

Em declarações aos jornalistas, Olavo Correia explicou que devido a medidas de restrição em curso, sobretudo pelos Estados Unidos da América e com a mobilidade restringida a nível mundial, o impacto na economia cabo-verdiana será muito grande. Por isso, o Ministério das Finanças vai propor ajustes no Orçamento do Estado de 2020.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, afirmou que o Governo está a mobilizar os parceiros internacionais, entre os quais, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional para que se possa “mitigar o efeito do coronavírus na economia cabo-verdiana e, sobretudo, nas pessoas”.

Entretanto, as autoridades de saúde cabo-verdianas anunciaram três novos casos suspeitos na Praia, Boa Vista e Santo Antão e avançam que dois dos três suspeitos de ontem deram negativo.

O anúncio de três novos casos suspeitos de Covid-19 em Cabo Verde foi feito em conferência de imprensa, esta sexta-feira, pelo Director Nacional da Saúde, Artur Correia.

Em relação aos três casos supeitos de Covid-19 divulgados ontem, as análises às duas turistas portuguesas deram negativo e tiveram alta do isolamento. O cidadão cabo-verdiano proveniente de Roma, Itália, ainda aguarda o resultado do teste. O homem de 49 anos de idade está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa, na ilha de São Vicente.

