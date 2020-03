Cabo Verde: Medidas sanitárias drásticas no arquipélago contra Covid-19

© Centers for Disease Control and Prevention/AFP/File

Cabo Verde já dispõe de um sistema de testes do Covid-19, o arquipélago que impõe agora às embarcações que chegam aos portos e baías medidas de inspecção prévia.

Dois dias depois da Delegacia de Saúde de São Vicente ter manifestado preocupação com a entrada de navios de recreio, na marina do Mindelo, sem qualquer tipo de inspecção sanitária, o Governo anunciou que as embarcações de recreio que chegam às baías e marinas de Cabo Verde estão agora sujeitas a inspecção sanitária, uma medida que faz parte do plano controlo da pandemia de novo coronavírus, como avançou à imprensa, o ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga.

Paulo Veiga, Ministro da Economia Marítima

Também os testes de rastreio do novo coronavírus passaram a ser realizados no arquipélago, como garantiu, numa entrevista à Televisão de Cabo Verde, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

Arlindo do Rosário, Ministro da Saúde

Até sexta-feira, os testes de despiste do novo coronavírus eram feitos no laboratório do Instituto Ricardo Jorge, em Portugal.

De notar ainda que o Governo cabo-verdiano vai encerrar, a partir de hoje, preventivamente, 13 espaços culturais públicos do país, incluindo os museus, suspendendo ainda toda a programação cultural prevista pelo Ministério da Cultura, devido à pandemia de Covid-19.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde

