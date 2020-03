Cabo Verde aperta as restrições em prevenção do coronavírus

Para prevenir o Covid-19, o executivo de Cabo Verde declarou a emergência e interditou a partir desta Quarta-feira os voos de países europeus, Estados Unidos, Brasil, Senegal e Nigéria. O chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva anunciou ainda que se proíbe a acostagem de navios de passageiros e cruzeiros nos portos de Cabo Verde.

“Considerando a situação da epidemia em Portugal e em vários outros países da Europa; nos EUA, no Brasil e em determinados países africanos, o Governo decide, com efeitos a partir de amanhã, dia 18 de Março, interditar ligações aéreas, com Portugal e todos os países europeus assinalados com epidemia de Covid-19 e com os Estados Unidos, o Brasil, o Senegal e a Nigéria" anunciou o Primeiro-ministro de Cabo Verde especificando que "a interdição é por um período de três semanas, podendo ser antecipado o seu término ou prorrogada a sua vigência conforme a evolução da epidemia nesses países.

O chefe do governo cabo-verdiano contudo referiu igualmente que "se exceptuam da interdição, os voos cargueiros e os voos de regresso de cidadãos em férias ou em serviço em Cabo Verde aos seus países de origem ou de residência".

Ulisses Correia e Silva indicou ainda que as "evacuações médicas urgentes e abastecimentos de medicamentos, materiais e consumíveis hospitalares em regime de urgência serão acautelados e assegurados em regime de voos sanitários", o chefe do executivo anunciando por outro lado que se "proíbe a acostagem de navios cruzeiros e navios veleiros e o desembarque de passageiros nos portos de Cabo Verde" assim como "o desembarque de passageiros chegados aos portos de Cabo Verde em navios de carga, pesca e similares.”

Esta série de anúncios ocorreu no âmbito do encontro alargado mantido esta terça-feira entre o Governo e a Sociedade Civil, que teve por objectivo envolver a todos no combate comum ao Covid-19, durante o qual o primeiro-ministro justificou as medidas afirmando que “nenhum sistema de saúde está formatado para responder a pandemias como o novo coronavírus”.

A seguir a estes anúncios governamentais, a Cabo Verde Airlines indicou que vai suspender temporariamente todas as atividades de transporte a partir desta quarta-feira, por um período de pelo menos 30 dias, devido à pandemia. Em comunicado, a companhia explicou a decisão argumentando que a maioria dos países “já impuseram proibições temporárias de viagens, obrigando as companhias aéreas a suspenderem as suas atividades”.

Noutros sectores, como por exemplo a banca, o coronavírus leva também a alterações de funcionamento. Esta terça-feira, os dois principais bancos cabo-verdianos, a Caixa Económica de Cabo Verde, bem como o Banco Comercial do Atlântico anunciaram a aplicação de planos de contingência para fazer face à pandemia, que passam designadamente por colocar os seus colaboradores em regime de teletrabalho.

Neste contexto, ao pedir uma reunião urgente dos parceiros sociais, o Conselho Superior das Câmaras de Comércio (CSCC) de Cabo Verde considerou que as consequências da pandemia são “potencialmente desastrosas” para a economia do país.

De referir que até ao momento, todos os casos suspeitos de infecção por coronavírus identificados no arquipélago deram resultado negativo.

