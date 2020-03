Desporto: Cabo Verde suspendeu todos os campeonatos desportivos

Cabo Verde junta-se à longa lista de campeonatos que foram suspensos por causa da propagação do Covid-19.

O Covid-19 continua a fazer estragos com a morte de mais de 10 mil pessoas por todo o mundo. Para tentar travar esta propagação, o mundo desportivo também teve de se adaptar e suspender quase todas as competições pelo mundo fora.

África não escapa a estas medidas de prevenção. Em Cabo Verde, na quinta-feira 19 de Março, todas as federações desportivas, em colaboração com o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, decidiram suspender todos os campeonatos nacionais durante três semanas.

Medidas de prevenção visto que Cabo Verde não conta com nenhum caso de coronavírus.

Em Angola e em Moçambique, os campeonatos de futebol tomaram também decisões.

Girabola à porta fechada

A Federação Angolana de Futebol decidiu que todos os jogos oficiais e treinos vão se realizar à porta fechada, isto por causa da propagação da Covid-19.

Recorde-se que ainda faltam seis jornadas para o fim do campeonato angolano de futebol, o Girabola, e que a Taça de Angola está nas meias-finais.

Moçambola nem começou

O campeonato moçambicano de futebol, o Moçambola, foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada pela Liga Moçambicana de Futebol.

Ainda não foi anunciada a nova data para o arranque da edição 2020 do Moçambola, no entanto uma nova reunião está prevista a 30 de Março para avaliar a evolução do Covid-19.

De notar que o Moçambola, que vai contar com 26 jornadas, deveria arrancar a 4 de Abril.

