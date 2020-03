Cabo Verde/Saúde

Dois novos casos de Covid-19 em Cabo Verde que passa a ter um total de 3 confirmados

Texto por: Odair Santos

O Ministério da Saúde de Cabo Verde confirmou sábado, que o país registou dois novos casos positivos de coronavírus na ilha da Boavista, o que faz ascender a um total de três, o numéro de pessoas portadoras do vírus no seu territorio. Mais explicações com Odair Santos.