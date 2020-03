Cabo Verde: três casos confirmados da Covid-19 e 150 pessoas em seguimento

Cabo Verde actualizou esta segunda-feira os dados relativos ao Covid-19. O arquipélago continua com três casos confirmados e 150 pessoas em seguimento, enquanto pescadores foram detidos por pretenderem transportar passageiros para a ilha da Boavista, actualmente em quarentena.

Na conferência de imprensa para fazer o ponto de situação sobre a evolução da Covid-19 em Cabo Verde, o director nacional da Saúde, Artur Correia afirmou que o país mantém os três casos confirmados do novo coronavírus, sendo que a turista holandesa apresenta uma situação clínica preocupante.

Ainda de acordo com o director nacional da Saúde, neste momento, em Cabo Verde há 150 pessoas em seguimento, sendo 80 nacionais e estrangeiros provenientes da Europa, 20 pessoas do Senegal e 50 que saíram da Boa Vista antes e depois do governo anunciar o estado de quarentena da ilha.

O director nacional de Saúde de Cabo Verde lembrou ainda que os cabo-verdianos que começam a chegar ao arquipélago em voos de repatriamento terão de cumprir quarentena obrigatória, indicando haver 150 pessoas em seguimento, além dos três casos confirmados de Covid-19.

A Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde sugeriu esta segunda-feira a antecipação das férias aos funcionários das empresas associadas, para ajudar a mitigar os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus.

