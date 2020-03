Cabo Verde anuncia primeira morte de Covid-19

Um novo contingente composto por 20 militares cabo-verdianos, além de polí­cias e elementos da Protecção Civil, partiu hoje para reforçar o apoio à Ilha da Boa Vista, isolada do restante arquipélago com três casos confirmados de covid-19, Praia, Cabo verde, 23 de março de 2020. Na sexta-feira, um contingente de 45 elementos, incluindo quatro dezenas de militares, técnicos da Protecção Civil e enfermeiros, tinha já sido mobilizado para a Boa Vista, que concentra os únicos casos de covid-19 no arquipélago de Cabo Verde, três turistas estrangeiros. GOVERNO DE CABO VERDE/ LUSA

