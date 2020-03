Covid-19: Cabo Verde à espera do estado de emergência

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, durante a conferência de imprensa para anunciar que enviou uma carta à Assembleia Nacional pedindo a sua convocação para autorizar a declaração do estado de emergência no país. Cidade da Praia, Cabo Verde, 27 de Março de 2020.

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, aguarda autorização da Assembleia Nacional para declarar estado de emergência no país. O arquipélago registou o primeiro caso de transmissão local.

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, enviou uma carta à Assembleia Nacional a pedir a sua convocação para autorizar a declaração do estado de emergência. No final da reunião do Conselho da República, esta sexta-feira, o chefe de Estado explicou que o objectivo é declarar, até este sábado, o estado de emergência devido à pandemia de Covid-19.

“Esta manhã, formalmente, enviei uma carta ao Governo, através do primeiro-ministro, fundamentando a minha posição, a minha pretensão em pormenor. E, portanto, espero a todo o momento uma reacção do Governo. Neste momento está em curso uma carta minha ao presidente da Assembleia Nacional, pedindo a convocação da Assembleia Nacional para efeito de autorizar o estado de emergência, a ser decretado pelo Presidente da República", afirmou Jorge Carlos Fonseca.

Cabo Verde regista cinco casos de Covid-19, três na ilha da Boa Vista e dois na cidade da Praia (Santiago), assim como uma vítima mortal.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, defendeu na quinta-feira que seja declarada de imediato a situação de emergência no país. Desde a meia-noite desta sexta-feira e, pelo menos, até 17 de Abril, estão suspensas todas as ligações aéreas e marítimas inter-ilhas, com excepção dos navios que transportam mercadorias. O país está também fechado a voos internacionais e impôs várias restrições para impedir o alastramento da pandemia.

Cabo Verde com primeiro caso de transmissão local

O primeiro caso de transmissão local do novo coronavírus em Cabo Verde foi registado na Cidade da Praia. Trata-se de uma mulher, de 41 anos, esposa da primeira pessoa com Covid-19 na capital do país. A informação foi avançada pelo ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário.

O governante explicou que os restantes membros da família não apresentam sintomas, aguardando-se o resultado das análises realizadas nomeadamente aos dois filhos. Arlindo do Rosário disse, ainda, que que todos os vizinhos do casal vão ser testados para dissipar eventuais dúvidas.

Aumenta, assim, para cinco o número de casos positivos de Covid-19 em Cabo Verde.

