Cabo Verde

Subiu para seis o número de casos do coronavírus em Cabo Verde

Cabo Verde regista o seu sexto caso positivo agora um caboverdiano da epidemia do coronavírus Stéphane Mahé/Reuters

Texto por: Odair Santos

Mais um caso positivo de pessoa com coronavírus em Cabo Verde, na ilha da Boa Vista. Desta vez trata-se de um caboverdiano empregado de hotel, elevando-se assim para 6 o número de casos positivos do coronavírus no Arquipélago.