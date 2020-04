Faltam materiais de protecção aos profissionais de saúde em Cabo Verde

Faltam materiais de protecção aos profissionais de saúde que estão na linha da frente ao combate do novo coronavírus em Cabo Verde. O arquipélago regista sete casos positivos de Covid-19.

Publicidade Continuar a ler

Perante aos desafios encontrados no dia-a-dia, num encontro com o ministro da Saúde, as ordens dos enfermeiros e dos médicos mostraram-se preocupados com os riscos de infecção e protecção dos profissionais de saúde.

O bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde Danielson Veiga, afirmou ser necessário reforçar os equipamentos de protecção individual dos profissionais de saúde, face ao risco de exposição.

“Não é todos os dias que qualquer médico se depara com uma situação destas, mas com o evoluir da situação penso que Cabo Verde tomou as medidas certas”, admitiu o bastonário.

No final do mês de Março, o arquipélago recebeu um donativo do fundador da Alibaba Group de 20.000 kits de teste, 100.000 máscaras cirúrgicas, 1.000 fatos de protecção e 1.000 máscaras faciais.

Na sexta-feira passada, o Banco Mundial aprovou um empréstimo de 5 milhões de dólares ao país para aquisição de material médico e não médico de emergência, como luvas, máscaras cirúrgicas, respiradores, equipamento de protecção dos olhos e batas de isolamento, bem como materiais de prevenção e controlo de infecções para os profissionais de saúde e estruturas de saúde.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro