Cabo Verde promove campanha de desinfecção contra novo coronavírus

Em Cabo Verde, o Sistema Nacional de Protecção Civil e Bombeiros está a promover uma mega campanha de desinfecção das ruas e avenidas na Cidade da Praia e nas ilhas da Boa Vista e de São Vicente.

No âmbito da campanha de prevenção e contenção do novo coronavírus, o Serviço Nacional de Protecção Civil está a promover uma mega campanha de desinfecção das ruas e avenidas na Cidade da Praia, na ilha de Santiago, e nas ilhas da Boa Vista e de São Vicente. Ou seja, nas ilhas onde foram registados os sete casos de Covid-19. A desinfecção decorre nas ruas, avenidas, praças e locais de grande circulação, como avançou à imprensa a técnica dos serviços de Protecção Civil e Bombeiros, Vitória Veríssimo.

Na Cidade da Praia, a higienização começou pelos locais onde ainda se concentram pessoas como os mercados e paragens de autocarros. Além disso, os serviços de Protecção Civil desinfectam bairros residenciais e sensibilizam os moradores para que cumpram o isolamento social e fiquem em casa.

Na segunda-feira, a campanha também arrancou na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente. O trabalho contemplou o centro da cidade, assim como a área junto à residência da cidadã que foi o primeiro caso da doença nesta ilha e, depois, abrangeu o mercado de peixe, paragens de autocarros, e outros espaços públicos, como praças e parques infantis.

Por outro lado, foi executado mais de metade do Programa de Assistência Alimentar no âmbito de apoio social à pandemia de Covid-19, segundo o Ministério da Família e Inclusão Social. A Linha de Protecção Social conta com perto de 1.100 atendimentos. Esta quinta-feira, a plataforma online contava com 13.029 inscrições, sendo que destas, 5.634 são de candidatos aos apoios anunciados pelo Governo.

A ministra da Educação, da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal Peña, precisou que 56% do programa alimentar ja foi executado.

O Programa de Assistência Alimentar arrancou em todos os concelhos do arquipélago a 3 de Abril no âmbito das medidas de protecção social, face ao combate à propagação do novo coronavirus. O objectivo é garantir assistência alimentar imediata às famílias em situação de vulnerabilidade. Sao distribuídas, ao domicílio, cestas básicas com produtos de primeira necessidade as famílias mais vulneráveis em termos de segurança alimentar e nutricional. Ou seja, as famílias cujo rendimento se situa abaixo do salário mínimo ou que nao tenham qualquer fonte de rendimento. Assim, estao abrangidas 22.500 famílias, correspondentes a cerca de 90 mil pessoas, incluindo cerca de 30 mil crianças e jovens.

Oiça aqui a reportagem de Odair Santos, correspondente da RFI em Cabo Verde:

Correspondência de Odair Santos do dia 10 de Abril de 2020

Esta quinta-feira, o Governo cabo-verdiano disse que ainda é “prematuro” falar na prorrogação do actual estado de emergência.

“É prematuro. Ainda estamos a meio [do período de estado de emergência]. O que podemos dizer é que os resultados até agora são animadores”, declarou Rui Figueiredo Soares, ministro-adjunto do primeiro-ministro, no final de uma videoconferência entre o Governo e os 22 presidentes de câmara do arquipélago.

Cabo Verde mantém sete casos confirmados de covid-19, entre as ilhas da Boa Vista (4), de Santiago (2) e São Vicente (1).

Esta sexta-feira, o país cumpre 13 dias, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus. A população tem o dever de recolhimento e limitações aos movimentos, as empresas não essenciais estão fechadas e todas as ligações inter-ilhas e para o exterior foram suspensas.

O estado de emergência foi decretado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, pela primeira vez, a 29 de Março.

