Transacções internacionais registaram redução de 96% em Cabo Verde

Com quebra de 96 % nas transacções internacionais, a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento de Cabo Verde anuncia medidas para impulsionar pagamentos internos.

Desde que o país fechou as fronteiras devido à pandemia de Covid-19, a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento de Cabo Verde registou uma redução na ordem dos 96 por cento no volume de transacções internacionais, baixando de cerca de 473 mil euros dia para uma transação diária de cerca de 22 mil euros, como avançou à imprensa o diretor-geral da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento, Jair Silva.

Por outro lado, para ajudar os clientes a ultrapassar as dificuldades com pagamentos provocados pela pandemia do novo coronavírus, a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento de Cabo Verde disponibilizou uma plataforma para que todos os comerciantes através de cartão multibanco possam, em dois cliques, ter uma loja “online” para venda dos produtos e eliminou a obrigatoriedade do pagamento de serviços mínimos durante o mês de Abril.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde 11-04-2020

