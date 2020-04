OMS quer alargamento do estado de emergência em Cabo Verde

OMS recomenda alargamento do estado de emergência em Cabo Verde devido ao coronavírus

A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda o alargamento do estado de emergência e o período de confinamento em Cabo Verde, de forma a evitar intensificação da pandemia da covid-19.

A recomendação é do representante da OMS em Cabo Verde, Hernando Agudelo e acontece no momento que o Chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca está a fazer consultas técnicas e políticas para ponderar sobre o prorrogamento ou não da declaração de estado de emergência, cujo término ocorre no dia 17 de Abril.

Também, o diretor nacional da Saúde, Artur Correia, é a favor ao alargamento do estado de emergência em Cabo Verde.

Devido à pandemia da covid-19, o maior festival internacional de música no arquipélago, o Baía das Gatas que acontece todos os anos no mês de Agosto foi cancelado.

Assim acontece como todos os eventos culturais programados na ilha de São Vicente até final de Agosto.

A autarquia local vai canalizar as verbas destinadas aos eventos culturais para áreas e projectos de intervenção social em curso e futuros projectos.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Odair Santos 12-04-2020

